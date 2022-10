Rodoviária de Manaus em situação de risco

A “novela” Rodoviária de Manaus, que está em estado precário, ganha mais um capítulo e parece estar longe do fim. Já existe um projeto de um novo e terminal para a cidade, mas enquanto isso não acontece, o Poder Público precisa agir.

Audiências públicas têm sido realizadas com os usuários da rodoviária, que estão insatisfeitos com a alternativa proposta pela Prefeitura de Manaus, que é a mudança para o Terminal 6 (T6), no bairro Lago Azul, Zona Norte. Toda essa discussão deve durar entre seis meses e um ano e como há esse impasse, o local continua abandonado e em situação de risco.

Enquanto não se chega a um consenso, o Poder Público precisa garantir um mínimo de condições à rodoviária, que está com a infraestrutura comprometida e tem espaço e o entorno utilizado para abrigar pessoas em situação de risco. É necessário que haja zelo pelo local, que é uma das “portas” de entrada e saída de Manaus.

Não se pode permitir que a nossa rodoviária atual permaneça em situação degradante e seja utilizada de forma indevida. O terminal, inclusive, poderia passar por uma reforma com direito à revitalização do entorno, já que ainda não há um compromisso firmado entre o Poder Público com a sociedade, o trabalhador, o turismo e, principalmente, os permissionários, que estão e são verdadeiros mantenedores dessa “porta” de entrada e saída da capital amazonense.

Merecemos uma rodoviária decente e, por isso, Turismo Eu Acredito!