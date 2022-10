Tragédia, mortes e isolamento na BR-319

A logística do Amazonas segue na UTI e prova disso é o desabamento de duas pontes, em menos duas semanas, na BR-319, no município de Careiro da Várzea. Esses casos demonstram o descaso do poder público federal com a conectividade do nosso Estado, o que afeta os amazonenses e diversos setores da nossa economia, como o turismo.

Estamos cada vez mais isolados, já que essas pontes garantem o acesso a diversos municípios por conta da irresponsabilidade do Governo Federal com as nossas rodovias. Inclusive, essa situação já havia sido relatada ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que pareceu ter dado de “ombros” à situação. O Ministério da Infraestrutura também faz vista grossa quando o assunto é a interligação do Amazonas ao restante do país. Esses são os verdadeiros culpados da situação.

Até quando seremos reféns desse tipo de irresponsabilidade? Nossas rodovias federais, e não falo só da BR-319, mas também da BR-174, estão abandonadas, cheias de buracos, sem sinalização e acostamento. Desta vez, duas pontes ruíram, pessoas morreram. Agora nossos governantes se mobilizam para remediar uma tragédia já anunciada.

Ao menos, três mil pessoas (moradores, trabalhadores e turistas) fazem, por dia, o trajeto no qual as pontes desabaram. Esse dado demonstra o quanto é necessária a manutenção da rodovia, assim como o compromisso com o Amazonas, que não pode ser visto apenas como um Estado gerador de votos para esses que estão no poder e não têm nos representado em absolutamente nada. Um ato criminoso: essa é a classificação que pode-se dar à irresponsabilidade com a BR-319.

Pelo comprometimento com a BR-319, Turismo Eu Acredito!