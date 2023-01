Reciprocidade, uma solução para a fila do visto americano

Quando se pensa em uma viagem internacional, arrisco dizer que mais de 80% dos brasileiros têm em mente os Estados Unidos como destino. Porém, uma barreira tem se criada nesse caminho, o agendamento da entrevista para o pedido de visto de turismo e negócios na “Terra do Tio Sam”.

Há relatos de que a “fila” de entrevista para esse tipo de visto pode chegar a até 500 dias, ou seja, o tempo é longo e mesmo assim não temos a garantia de conseguir o “sinal verde” para viajarmos. Além disso, no Brasil, as entrevistas acontecem em apenas cinco cidades — Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife e Porto Alegre. Vale lembrar que, para as agências emissoras brasileiras, essa demora é um fator bastante favorável para o fechamento de suas vendas.

O Brasil tem uma boa relação com o Estados Unidos e agora, com o Governo Lula comprometido em fomentar a indústria do turismo, acredito que esse é o momento ideal para uma discussão diplomática de reciprocidade. Temos que dar o primeiro passo proporcionando aos americanos a isenção da obrigatoriedade de visto para visitar nosso país.

Com a defesa da igualdade de direitos e obrigações entre nossos países, os ministérios do Exterior e do Turismo terão fortes alavancas para incrementar o setor de maneira bilateral. O turismo é um produto tipo exportação que representa cerca de 11% do PIB (produto interno bruto) mundial. Por isso, não devemos construir muros entre as nações, e sim pontes para unir os destinos.

Pela busca de uma maior reciprocidade entre os países, Turismo Eu Acredito!