O protagonismo da Floresta Amazônica da COP27

O meio ambiente, um dos maiores aliados do turismo, está em debate na 27ª Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP27, no Egito. Esse é um encontro que reúne quase 200 líderes mundiais, onde o foco principal são as mudanças climáticas e os impactos dessa mudança no mundo. Considero um dos principais eventos do mundo, já que a “Nossa Floresta” é protagonista da Conferência.

Embora o Governo Federal tenha uma participação “tímida” nessa edição da conferência, o Amazonas e os demais Estados da Amazônia Legal devem apresentar uma carta-compromisso, na qual constarão medidas voltadas à contenção de queimadas e a preservação do solo, entre outras iniciativas amigáveis ao meio ambiente.

A entrega da carta-compromisso, demonstra que há, sim, interesse em garantir a preservação da nossa maior riqueza, a floresta amazônica. É uma soma de esforços que tende a surtir efeito de proteção a um dos maiores patrimônios da humanidade, responsável por aproximadamente 20% da produção de oxigênio no mundo.

Da COP27, que iniciou no 6 de novembro e vai até dia 18 de novembro, devem sair alguns “acordos” para tentar “frear” a mudança climática que influencia diretamente no bioma amazônico. Estamos ansiosos para conferir o teor da carta-compromisso e o resultado desse grande evento, que, infelizmente, é negligenciado por alguns. Mas, de certa forma, a conferência tenta garantir que a Floresta Amazônica, principal atrativo turístico do Amazonas, permaneça de pé e produzindo o oxigênio necessário para o mundo. Isso já é extremamente válido para o mundo!

Pela estabilidade do clima e a preservação da Floresta amazônica, Turismo Eu Acredito!