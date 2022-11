COP30 na Amazônia, eu acredito!

No que depender do presidente Lula e da nossa torcida, a 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas, a COP, em 2025, será realizada no Brasil, aqui na Amazônia. Com isso, o Amazonas e o Pará já podem se “animar” com a possibilidade de sediar esse grande evento, cujo como foco é o debate sobre as mudanças climáticas no planeta, bem no “pulmão do mundo”.

O governador do Pará, Helder Barbalho, inclusive já credenciou Belém para concorrer a conferência e o Amazonas também precisa fazer o mesmo e oficializar a candidatura de Manaus, que já deu provas de ter condições para realizar grandes eventos, com a Copa de 2014. Não podemos questionar a capacidade da capital amazonense, que foi eleita a melhor host city do evento futebolístico, cumprindo todas as exigências da Federação Internacional de Futebol (Fifa) voltadas às áreas de segurança, saúde, infraestrutura e atendimento turístico.

Aqui em Manaus, temos um aeroporto com plena capacidade para receber voos internacionais, a rede hoteleira conta com quase nove mil leitos, o Hotel Tropical está prestes a retornar às atividades, temos hospitais e locais com competência para sediar a programação de uma COP, além de sermos um povo acolhedor. Claro que precisamos melhorar algumas coisas, mas, se a Amazônia for a escolhida e o nosso Estado levar a melhor na disputa, teremos tempo para otimizarmos a nossa cidade, já que a COP28, em 2023, será em Dubai, e a COP29 será na Austrália, em 2024.

O presidente Lula assegurou que vai pleitear junto a ONU a realização de uma edição da COP e estamos na torcida para esse pedido ser atendido, seja em Manaus ou Belém, que também tem grande potencial e capacidade. É justo trazer para a nossa região as discussões sobre mudanças climáticas, uma vez que é aqui, na nossa Amazônia, que é produzido aproximadamente 20% do oxigênio do mundo. Essa ideia e iniciativa do presidente Lula, eu apoio!

Pela realização da COP na Amazônia, Turismo Eu Acredito!