O Amazonas precisa de hotéis cinco estrelas

De que adianta o Amazonas atrair o maior número de turistas nacionais e internacionais, se não temos capacidade para acomodá-los? Esse é um questionamento sempre presente, já que a rede hoteleira amazonense carece de bons hotéis e de serviços de qualidade. Se pararmos para pensar, o Estado não dispõe, sequer, um hotel cinco estrelas.

Manaus até conta com hotéis de referência e qualidade, como o Juma Ópera, localizado ao lado do Teatro do Amazonas, e o recém-inaugurado Ramada By Wyndhman, um hotel contemporâneo a poucos minutos do Distrito Industrial de Manaus. Porém, ambos ainda não estão enquadrados na lista de hospedarias autenticadas como cinco estrelas.

O único hotel na categoria cinco estrelas que temos é o Tropical Hotel que, após ser arrematado pelo Grupo Fametro, em 2020, por R$ 91 milhões, deve reabrir as portas no final deste ano. A expectativa é grande, já que o empreendimento conta com 600 acomodações, restaurante, piscina, espaços para lojas e boate, acesso exclusivo à Praia da Ponta Negra e até um zoológico.

Mesmo com a reabertura do Tropical Hotel, a rede hoteleira amazonense precisa se reinventar, mas, para isso, é fundamental ser atrativa para investimentos. Pelo potencial turístico que temos, o Estado precisa de mais empreendimentos de categoria cinco estrelas e isso se dá por meio de prospecção de negócios, uma política pública voltada ao turismo (incentivos fiscais e investimento em capacitação profissional, por exemplo) e fomento à rede hoteleira.

Pelo investimento na rede hoteleira, Turismo Eu Acredito!