Manaus ganha mais uma conexão internacional

Após garantir voo direto para Bogotá (Colômbia), Manaus agora também está ligada a Puerto Ordaz (Venezuela). O que isso significa? Significa que agora “ganhamos” mais um voo internacional e o turismo local também desponta, além de nos aproximar de destinos como a Ilha de Margarita, no sudeste do Mar do Caribe, e outras cidades do leste venezuelano.



O voo inaugural, realizado pela companhia aérea estatal Consócio Venezuelano de Indústria Aeronáuticas e Serviços Aéreos (Conviasa), aconteceu na última quinta-feira (13) e, sem dúvida, é um facilitador econômico entre as duas cidades, que pode fortalecer, inclusive, o Aeroporto Internacional de Manaus como um hub, ou seja, um ponto de conexão para outras cidades e até mesmo países.

De início, o voo Puerto Ordaz-Manaus será realizado uma vez por semana, em um Embraer E190 configurado com 104 assentos. Porém, a partir de maio, serão dois voos, disponíveis às quintas-feiras e domingos. Com isso, a nossa capital passa ter conexão direta com a América do Norte (Miami), América Central (Cidade do Panamá), Bogotá (Colômbia) e Puerto Odaz (Venezuela), aqui na América do Sul.

Agora, o próximo passo é a Europa, o que não deve demorar muito. Manaus tem potencial para ser a porta de entrada e saída de turistas europeus e o nosso aeroporto tem plena capacidade para isso. Precisamos apenas estar atentos às oportunidades e parcerias com companhias aéreas internacionais e, assim, sermos um hub para voos do mundo inteiro, já que o turismo local tem muito a oferecer.

Pela conexão entre Manaus e Puerto Ordaz, Turismo Eu Acredito!