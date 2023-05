Let’s go turistar em Manaus, no Zoológico do Cigs?

Quando falamos sobre desbravar Manaus, um ponto que não pode faltar no roteiro de quem vem à nossa cidade é o Zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs). No espaço, encontramos mais de 200 animais da fauna amazônica, alguns, inclusive, ameaçados de extinção. Uma visita ao local é uma experiência única, garanto!

Uma “parada” no Cigs significa conhecer, de perto, animais raros e só encontrados aqui na Amazônia. É lindo ver o encanto com o qual as crianças — e adultos também — olham para os bichinhos que estão no local, que funciona de terça-feira a domingo. É uma excelente na opção de lazer, entretenimento, somada a experiência única de conhecer parte da riqueza da nossa floresta, em um lugar no coração da cidade.

Lá, podemos contemplar onças pintadas, a pantera negra, macacos, cobras, aves (papagaios, araras, tucanos, entre outros), jacarés, jabutis, tartarugas, antas, além de um aquário com diversos peixes amazônicos, como o pirarucu e o tambaqui. O zoo se destaca pela estrutura que possui, com dois serpentários, o gaiolão das aves, o lago dos macacos e um grande onçario, entre outros atrativos.

Se você gosta e tem curiosidade sobre a vida selvagem na Amazônia, não hesite em visitar o CIGS e ver de perto um pouco da nossa rica biodiversidade. Essa é uma experiência que você vai levar para toda a vida e poder compartilhar e registrar por meio do turismo, isso eu garanto.

Pela beleza dos nossos animais, Turismo Eu Acredito!