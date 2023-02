Let’s go turistar em Manaus, no teatro mais bonito do mundo?

Temos o teatro mais bonito do Brasil! É isso mesmo! Desta vez, a minha dica de turismo é o nosso majestoso Teatro Amazonas, considerado o monumento histórico mais bonito do Brasil pela pesquisa online do site Angi, realizada em 132 países, entre eles o Brasil. Somos destaque!

Na verdade, a pesquisa só reforçou o que todos nós já sabíamos. Lindo por fora e por dentro, o Teatro Amazonas foi inaugurado em 1896 e tornou-se um dos principais cartões postais do nosso país, inclusive, é um patrimônio histórico que precisa ser prestigiado e é parada obrigatória na rota do turista.

Ao turistar pelo teatro, nos deparamos com um verdadeiro museu cheio de história e arte. A beleza do local salta os olhos e lá podemos apreciar um hall de entrada imponente, salões de exposições e o palco, que já serviu e serve para grandes apresentações, por onde já passou o bailarino Mikhail Braryshnnikov.

O Teatro Amazonas é a reprodução do passado aliada ao nosso presente. Conhecer o monumento é uma experiência única e, por isso, não é nenhuma surpresa que tenhamos o teatro mais bonito do Brasil e do mundo!

Pelo prestígio do Teatro Amazonas, Turismo Eu Acredito!