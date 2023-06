Let’s go turistar em Manaus, na Praia do Tupé?

Manaus/AM - Quem disse que não temos turismo de sol e praia? Nós temos e as nossas não deixam nada a desejar em relação às praias de água salgada do Nordeste, Sul e Sudeste. Inclusive, a Praia do Tupé, localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé, é uma boa pedida para quem deseja conhecer as belezas amazônicas.

Considerada um dos principais atrativos da nossa capital, a Praia do Tupé tem como destaque o contraste entre a areia branca com a água escura do Rio Negro, que encanta os que optam pelo turismo no local. Em relação à infraestrutura, quem garantir um passeio por lá pode desfrutar barracas, banheiros e restaurante.

Como aqui no Amazonas faz calor praticamente o ano todo, a Praia do Tupé é sempre um bom refúgio para os amantes de sol e água, porém, entre os meses de agosto e março, a faixa de areia é maior. Ainda estamos em junho, mas estive lá há alguns dias e já há um espaço considerável de areia, onde podemos apreciar a imensidão do Rio Negro e a natureza paradisíaca que só encontramos aqui.

O acesso à praia ocorre apenas por via fluvial e a travessia é feira por embarcações, que saem, normalmente, da Marina do Davi, no Tarumã, ou do Porto de Manaus, no Centro. A dica foi dada e garanto a vocês, turistar na Praia do Tupé vale muito a pena e eu recomendo.

Pelo turismo e sol e praia na Praia do Tupé, Turismo Eu Acredito!