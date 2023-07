A Fusão Perfeita entre Exercício e Natureza

Você já pensou em praticar spinning em meio a uma natureza exuberante, sentindo a brisa suave do rio acariciar seu rosto enquanto pedala intensamente? Se a resposta é não, você precisa conhecer a incrível experiência de uma "Spinning River Session”. Mais uma opção de turismo esportivo aliado às nossas belezas naturais que atrai turistas de outras partes do país.

Este tipo de atividade física vem conquistando os frequentadores das academias que simula o ciclismo em bicicletas estacionárias, sendo uma das modalidades preferidas para o treinamento cardiovascular e queima de calorias. Mas nesse caso, o exercício aliado à natureza deixa tudo ainda mais prazeiroso, não é mesmo?

A possibilidade de pedalar em meio às águas do rio Negro cria uma experiência ímpar de conexão com o meio ambiente, sem falar das paisagens incríveis! Eu sou suspeito para falar pois quem me conhece sabe o quanto sou apaixonado pelo nosso Amazonas.

Este ano, o evento que já acontece desde 2011 e está na sua 5ª edição, vai ser realizado neste domingo, 30, em uma balsa com 100 bikes, navegando pelo Rio Negro, ao som de Dj, com os melhores professores de academias famosas de nossa cidade.



Se você é adepto ao esporte, não fique de fora. E para os curiosos, quem sabe na próxima edição consigam viver essa experiência no meio do nosso rio Negro.

Turismo esportivo, EU ACREDITO!