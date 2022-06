Festival de Parintins declara turismo de eventos campeão

Além do Caprichoso, o turismo de eventos também foi “coroado” campeão do 55º Festival Folclórico de Parintins. O espetáculo promovido pelos bumbás atraiu mais de 80 mil turistas, que injetaram na economia da Ilha Tupinabarana mais de R$ 100 milhões, resultados que refletem na geração de emprego, renda e a volta ao patamar de festivais anteriores.

A todo instante, centenas de barcos atracavam na cidade com turistas de diversas partes do Brasil e do mundo. Dos voos, sempre lotados, também desembarcaram, em Parintins, milhares de passageiros para curtir a festa que, por conta da pandemia da Covid-19, foi suspensa nos anos de 2020 e 2021.

Após um jejum de dois anos, Parintins realizou um festival arrebatador, que voltou com tudo. Nas três noites de apresentações, Caprichoso e Garantido fizeram bonito e não decepcionaram ao protagonizarem um dos espetáculos mais bonitos já vistos, com muita história, cultura e arte, que resultou no “boom” da economia parintinense. Viva a cultura popular!

É muito bom ver o turismo de eventos voltar à normalidade. O setor de hospedagem, o artesanato, o comércio, a gastronomia, os tricicleiros, o setor de transporte (aéreo e fluvial), o trabalhador e todos que puderam ver e respirar o festival de perto ganharam.

Já estou ansioso para o 56º Festival Folclórico de Parintins e ver o turismo de eventos despontar ainda mais, pois “Turismo Eu Acredito