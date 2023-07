Brasileiro de Stand Up Paddle em Manaus

Para além das provas e suas estrelas nacionais e internacionais, a etapa do Circuito Brasileiro de Stand Up Paddle, na modalidade Race, acontecerá em Manaus, no mês de outubro, nos convida a reconhecer a força do turismo de evento esportivo, como fonte impulsionadora da roda econômica de diversos segmentos, em especial o de turismo.

Sobretudo no Amazonas, onde as ‘engrenagens’ essencialmente manuais do chamado setor terciário, são abafadas pelas grandes máquinas do Polo Industrial (PIM), carro chefe de geração de emprego e renda do Estado. Mas que é, constante alvo de ataques tributários, e há tempos requer reforço de novos modelos econômicos, a exemplo do turismo de evento esportivo que nasce de competições como a do Stand Up Padlle, o famoso SUP, onde competidores ficam em pé em uma prancha e remam por um percurso até a linha de chegada.

Para se ter ideia, em Estados onde as competições de SUP RACE, já estão consolidadas o Poder Público e entidades privadas, apostam alto no apoio aos eventos. Sendo um grande estimulo na economia local, para bares, restaurantes, hotéis, entre outros. E consequentemente atraindo turistas, amantes dos esportes e visitantes. E claro, não podemos esquecer os cuidados com o meio ambiente durante as competições, pois é preciso investir e incentivar a integração consciente entre o homem e a natureza.

O potencial turístico do Amazonas é inegável e salta os olhares do mundo. Seus números também estão visíveis e deixam um claro recado: ainda engatinhamos na exploração consciente de tanta pujança e é urgente ‘remar’ contra esse banzeiro. Turismo Eu Acredito!