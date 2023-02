Brasil recebe mais turistas, mas é bom não se acomodar

Mais de 3,6 milhões de turistas estrangeiros desembarcaram no país em 2022. O quantitativo é cinco vezes superior ao registrado em 2021 e esse é um resultado que precisa ser comemorado, mas é necessários ficarmos em “alerta” e não podemos nos acomodar.

Quando me refiro em “alerta”, ressalto que o setor poderia ter tido um desempenho melhor, já que, mesmo diante da alta, o resultado foi 43% inferior ao registrado no período pré-pandemia. Portanto, o turismo precisa ser fomentado e começar a ser visto como uma matriz econômica e, assim, conseguir resultados mais robustos.

No que diz respeito ao fomento, me refiro a mais investimentos em infrestrutura, fortalecimento da promoção do Brasil como destino turístico no exterior, a disponibilização de crédito facilitado e com juros mais baixos ao trade turístico e uma política de incentivos fiscais diferenciada ao segmento, fatores indispensáveis para tornar o país ainda mais atrativo ao turista estrangeiro.

Estamos em 2023, em novo momento político, as projeções para a economia são de crescimento e, com isso, estou otimista com a perspectiva que este ano reserva para o turismo. Com isso, acredito no aprimoramento do setor para que ele avance e coloque o Brasil no topo do ranking de preferência dos turistas internacionais. Potencial nós temos, mas o turismo precisa sair da pista de decolagem e alçar voos mais altos.

O turismo pode mais e, por isso, Turismo Eu Acredito!