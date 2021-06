YouTube vai remover anúncios sobre bebidas alcoólicas e outros

As políticas do YouTube têm estado sob um processo de mudança nos últimos anos, particularmente em torno da abordagem à desinformação e discursos de ódio, assim como o Facebook e o Twitter.

O YouTube vai remover todos os anúncios relacionados à bebidas alcoólicas, jogos de azar, medicamentos e ainda anúncios políticos e eleitorais de todo o site, ou seja, até o banner que fica no topo do site ou do aplicativo.

