Um dos maiores cometas já observado está se movendo em direção ao sol

Pedro Bernardinelli, astrofísico da Universidade da Pensilvânia, acredita ter descoberto um dos maiores cometas da história. 2014 UN271 está atualmente se movendo em direção ao sol, e seu diâmetro é inicialmente estimado em 200 quilômetros.

Para entender o tamanho deste cometa em relação a outros objetos, o diâmetro do cometa Hale-Bopp (um dos maiores cometas de todos os tempos) é "apenas" 40 quilômetros de diâmetro. No entanto, as informações atuais não foram 100% confirmadas, portanto, a medição correta do núcleo e cauda do 2014 UN271 ainda não foi realizada.

A CNet também afirmou (de acordo com informações obtidas atualmente) que o UN271 2014, teve seu ponto de órbita mais distante do Sol, o cometa estava a cerca de 2 bilhões de quilômetros de distância da estrela no centro do sistema solar.