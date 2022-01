Twitter pretende lançar uma opção como os "melhores amigos" do Instagram

#Twitter keeps working on the implementation of Twitter Flock (Trusted Friends) pic.twitter.com/roizS5K99K

Assim diz o desenvolvedor Alessandro Paluzzi, que detectou sinais de um recurso chamado "Twitter Flock". De acordo com uma tela compartilhada por Paluzzi, os usuários do Twitter poderão selecionar até 150 pessoas para fazer parte desse grupo limitado, e eles serão os únicos que poderão ver e responder a determinados "tweets".

O Twitter parece estar trabalhando em um recurso semelhante aos “melhores amigos” do Instagram, que permitiria compartilhar “tweets” com uma base de usuários mais limitada.

