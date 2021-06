Tenente aposentada da Marinha relata o encontro com OVNI

Alex Dietrich, tenente aposentada da Marinha dos Estados Unidos, se encontrou chamando a atenção da mídia antes de um “esclarecimento” muito aguardado do governo sobre objetos voadores não-identificados (OVNIs), um tema pelo qual ela diz não ter muito interesse, apesar de ter feito parte de um serviço que deu de cara com um.

A ex-piloto de caças deu uma entrevista à Reuters alguns dias antes da divulgação do relatório. “Não me considero uma denunciante, não me identifico como uma pessoa com interesses por ovnis”, disse Dietrich durante a entrevista.

O caso que Dietrich experenciou foi durante uma missão de treinamento de rotina com o porta-aviões USS Nimitz no litoral do sul da Califórnia em novembro de 2004, outro navio de guerra havia solicitado que a tenente e seu oficial comandante, o piloto David Fravor, investigassem contatos de radar se movimentando de modo inexplicável.

Ela relata que os dois perceberam uma “agitação” incomum da superfície oceânica, e depois viram o que ambos descreveram como um objeto branco liso e oblongo que lembrava uma pastilha Tic Tac voando sobre a água em alta velocidade.