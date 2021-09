Telescópio Hubble registra fenômeno raro através de fotografia

Este fenômeno é causado pela colisão de milhares de quilômetros por hora de gás produzido por estrelas jovens com nuvens de gás na área. Este corpo celeste em particular, conhecido como HH 111, tem jatos de gás que se estendem por 12 anos-luz da jovem estrela que causou esse fenômeno.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.