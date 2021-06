Próximo teste do novo foguete da SpaceX pode ser em julho

A SpaceX pode conduzir o primeiro teste orbital com o foguete Starship nas próximas semanas, com a presidente Gwynne Shotwell adiantando à CNBC que as previsões sejam para o mês de julho.

Apesar desse anúncio, a executiva não se comprometeu com esta previsão e afirmou que terão muitos desafios pelo caminho. Não contente, Shotwell apontou que a SpaceX está próxima de realizar o grande teste.

O teste será em torno de lançar o protótipo da Starship a partir da Boca Chica, no Texas, com o foguete entrando em órbita e pousando perto do Hawaii. No total, o teste irá durar cerca de 90 minutos e o propulsor Super Heavy será “deixado” no Golfo do México.