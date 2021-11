Nova função tornará o WhatsApp mais parecido com o Messenger

O site WABetaInfo divulgou a imagem do recurso e afirmou que ele está em desenvolvimento há vários meses, permitindo que os usuários deixem comentários como estão. Isso já pode ser feito em mensagens do Messenger ou comentários do Facebook.

A atualização 2.21.24.8 para a versão beta do WhatsApp para Android parece revelar uma das próximas novidades no aplicativo de mensagens, mostrando que é possível reagir a mensagens individuais.

