Google passa de retardatário a líder ao ultrapassar OpenAI com crescimento em IA





Por Kenrick Cai e Deborah Mary Sophia

SÃO FRANCISCO, Estados Unidos, 5 Fev (Reuters) - A Alphabet está enfrentando a OpenAI com um entusiasmo que reforça a percepção de Wall Street de que a controladora do Google é líder em inteligência artificial, uma reviravolta em relação a um ano atrás, quando investidores achavam que a companhia estava muito atrás dos concorrentes.

Isso ficou evidente no tom confiante dos executivos da Alphabet na teleconferência a analistas após a publicação de resultados trimestrais na véspera a primeira desde que a companhia lançou o modelo Gemini 3.

Mas as ações da Alphabet caíam mais de 3% nesta quinta-feira, depois que a empresa anunciou projeção de investimento de até US$185 bilhões este ano, aprofundando preocupação de investidores, já que os gastos podem mais que dobrar em relação a 2025 e ofuscar o desembolsado pelos rivais Microsoft, Meta e Amazon.

“Estamos chegando rapidamente a mais de 1 trilhão de dólares em investimentos combinados em 2026 entre as megaempresas, se considerarmos tanto os investimentos quanto as necessidades de recursos associadas”, disse o analista Mark Shmulik, da Bernstein.

“Para que esse trilhão seja rentável, o mercado total acessível para produtos e aprimoramentos baseados em IA precisa ser múltiplo disso muito rapidamente.”

Por enquanto, os investimentos em IA estão gerando retornos, e as ações do Google permanecem em alta de 80% nos últimos 12 meses, mesmo com a queda desta quinta-feira.

“No geral, estamos vendo nossos investimentos em infraestrutura de IA impulsionarem a receita e o crescimento em todas as áreas”, disse o presidente-executivo da Alphabet, Sundar Pichai.

A convicção do Google sobre a receita impulsionada pela IA é respaldada pelo crescimento tanto em seus negócios de consumo quanto nos empresariais.

Pichai disse que o aplicativo Google Gemini, que concorre com o ChatGPT da OpenAI, ultrapassou 750 milhões de usuários ativos mensais no final de dezembro, em comparação com 650 milhões no fim de setembro.

Isso ainda fica atrás do ChatGPT, que, segundo o presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, ultrapassou 800 milhões de usuários ativos semanais em outubro.

“Também estamos observando um engajamento significativamente maior por usuário, especialmente desde o lançamento do Gemini 3”, disse Pichai.

O Gemini 3 também foi integrado ao “Modo IA” no mecanismo de pesquisa do Google e alimenta a versão empresarial do Gemini do Google, que, segundo Pichai, atingiu 8 milhões de licenças pagas.

MUDANÇA DE MARÉ

Desde o início do ano passado, a Alphabet passou de retardatária a líder entre as sete maiores empresas de tecnologia do mundo e agora só é igualada pela Nvidia e pela Apple entre as companhias com valor de mercado superior a US$4 trilhões.

Apesar de adotar um tom relativamente modesto em relação aos investimentos para o ano, as ações da Microsoft sofreram uma forte queda na semana passada, em parte devido às crescentes preocupações do mercado sobre a dependência da empresa da OpenAI. A Microsoft disse que seus investimentos no terceiro trimestre fiscal diminuirão em relação ao recorde de US$37,5 bilhões desembolsado entre outubro a dezembro.

Com a OpenAI fechando uma série de negócios multimilionários, apesar de ainda estar perdendo dinheiro, investidores estão preocupados com a capacidade da empresa de financiar esses compromissos, prejudicando a confiança em relação às grandes empresas de tecnologia com as quais ela tem laços estreitos.

Paul Meeks, chefe de pesquisa para o setor de tecnologia da Freedom Capital Markets, disse que a Alphabet está se beneficiando de um contraste na confiança do mercado, apesar de uma previsão de investimentos que é de “dar água nos olhos”.

“Acho que está surgindo uma narrativa em que o mercado está favorecendo o Google em detrimento da OpenAI”, disse Meeks. “No ano passado, nesta mesma época, todos os anúncios da OpenAI de fazer negócios com alguém eram aplaudidos. Mas depois, no final de 2025, as pessoas ficaram dizendo: ‘Meu Deus, grande parte da minha receita acumulada ou dos gastos com infraestrutura de IA vem da OpenAI’”.

As ações da Oracle, cuja carteira de contratos de mais de US$500 bilhões depende em grande parte da OpenAI, caíram cerca de 49% desde o início de outubro. A Microsoft, que detém uma participação de 27% na OpenAI e a considera um grande cliente, se desvalorizou mais de 20% no mesmo período. Enquanto isso, a Alphabet subiu cerca de 36%.

“Os acordos que a OpenAI tem com a Microsoft e a Oracle estão altamente ligados à sua capacidade de levantar fundos futuros”, disse Dan Morgan, gestor de portfólio da Synovus Trust. “Acho que é por isso que você está vendo o mercado favorecer a Alphabet.”

O vasto fundo de guerra da Alphabet foi alimentado por grandes acordos que a empresa fechou nos últimos meses para fornecer produtos e infraestrutura às empresas de tecnologia Meta e Apple.

“No momento, o Google está em alta”, disse Eric Clark, gerente de portfólio do LOGO ETF.