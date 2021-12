Em Marte, Perseverance faz descoberta vulcânica inesperada

A exploração em Marte segue com o rover Perseverance e parece ter começado a dar frutos. Evidências de vulcões foram encontradas no "Planeta Vermelho". O rover está em Marte há 10 meses e encontrou evidências de que as rochas que cruzam em Marte já foram formadas por fluxos de lava vulcânica. De acordo com os cientistas da missão da NASA, esses dados são "completamente inesperados". O grupo de especialistas acreditava anteriormente que as rochas estratificadas fotografadas pelo Perseverance eram rochas sedimentares. As rochas que o Perseverance analisou, revelaram que elas interagiram com a água mais de uma vez. No mês de novembro, o rover usou um de seus equipamentos para estudar uma rocha, chamada de “Brac” pelo grupo de cientistas. O estudo revelou grandes cristais de olivina rodeados por cristais de piroxênio, ambos apontando para o fato de que a rocha veio de fluxos de lava vulcânica. Esses novos dados podem ajudar os cientistas a criar uma linha do tempo precisa dos eventos que ocorreram no antigo lago da cratera de Jezero, de modo a compreender melhor o "planeta vermelho".

