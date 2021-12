Cientistas encontram quantidade significativa de água em Marte

Uma sonda da Agência Espacial Européia encontrou uma grande quantidade de água na área acidentada da superfície marciana. Os pesquisadores disseram que o líquido está a apenas alguns metros de profundidade do solo. A descoberta, publicada na revista Icarus, foi feita pelo detector Trace Gas Orbiter (TGO), que consegue identificar o hidrogênio, elemento químico e componente da água. O local onde se encontra esta água é denominado "Vale dos Marinheiros", que é um complexo de desfiladeiros em solo marciano. Um desfiladeiro é uma forma de relevo caracterizada por uma vasta falésia. O comprimento dos Valles Marineris ultrapassa 3.000 quilômetros. Isso é mais do que todos os cânions da Terra. Os cientistas ainda estão investigando o tipo de água encontrada sob o cânion marciano. Ainda é preciso saber se ele está congelado e se está relacionado a outros minerais. O local deve ser mais explorado nos próximos anos.

