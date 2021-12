Lançamento do Telescópio James Webb é adiado mais uma vez

O sucessor do Hubble, o telescópio James Webb, estará em órbita por 31 anos. Será lançado a partir do foguete Ariane 5 de fabricação europeia da base Kuru da ESA na Guiana Francesa.

A NASA relatou no portal do telescópio dedicado que a data de lançamento foi adiada para "não antes de sexta-feira, 24 de dezembro" devido a "problemas de comunicação" entre o telescópio e o sistema do veículo de lançamento.

