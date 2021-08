Comentários ‘chupa flamídia viram febre no Instagram; entenda

Uma enxurrada de comentários com as palavras “chupa flamídia” confundiram internautas na noite desta quarta-feira (25) no Instagram. A palavra é a junção de “Flamengo” e “Mídia”, usada por críticos do clube rubro-negro.

Mas com tantos comentários seguidos e repetidos, a situação fugiu do controle e pareceu ir além de torcedores raivosos. Muitos começaram a cogitar que possa ter acontecido um “bug” no Instagram. Diversos comentários ficaram ocultos, e apenas os que contém a frase são exibidos.

O termo subiu nos trending topics do Twitter, com internautas tentando entender do que se trata o comentário em massa, e até o termo 'flamídia': Há a possibilidade de um ataque hacker que teria limitado os comentários ao "chupa flamídia" e

O site DownDetector identificou que a falha está restrita ao Instagram, tendo registrado um pico da questão na rede social. O Instagram ainda não se pronunciou sobre o problema.