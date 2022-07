Varíola dos Macacos infecta mais homens que transam com outros homens? Estigmatização deve ser evitada

Casos de varíola dos macacos em homens que fazem sexo com outros homens (HSH) têm sido recorrentes, mas especialista têm se preocupado para que não haja uma estigmatização da comunidade.

De acordo com o Folha de S. Paulo, a doença causada pelo vírus Monkeypox já era comum em homens durante surtos anteriores no ano 2003, mas agora o que intriga os especialistas é que a maioria dos infectados são da comunidade de homens que fazem sexo com outros homens.

Segundo a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido desde o dia 26 de maio, 152 pacientes infectados com a varíola dos macacos responderam informações sobre práticas sexuais. Destes, 151 admitiram ter relações com outros homens. Apesar da pesquisa, a hipótese continua em aberto uma vez que a doença é transmitida facilmente por contato próximo com secreções respiratórias.