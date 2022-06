Rotavírus: infectologista alerta sobre prevenção e importância da vacinação

Estima-se que cause de 130.000 a 450.000 mortes todos os anos, sendo que a imensa maioria das mortes ocorre em países em desenvolvimento e em crianças menores de 5 anos. O rotavírus foi responsável por cerca de 258 milhões de episódios de diarreia em crianças menores de 5 anos no mundo em 2016.

“Adquire-se o vírus por ingestão de água, alimentos contaminados com fezes de algum outro paciente com rotavírus, contato próximo com alguém infectado ou com objetos ou superfícies contaminadas é muito transmissível. O tempo de incubação pode ser tão curto quanto 2 dias”, ressaltou Fonseca.

Na semana que se celebra o Dia da Imunização comemorado no dia 9 de junho, é importante lembrarmos que a vacinação sempre foi o meio mais eficaz de proteção contra diversos tipos de doenças, e ter o esquema vacinal em dia é importante para a prevenção de doenças, causadas por diversos tipos de vírus que facilmente chegam no organismo das pessoas e, principalmente, nas crianças.

