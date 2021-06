Aracnoidite torácica: Entenda doença rara que matou Mabel Calzolari

Há casos em que os sintomas aparecem e depois somem, e alguns sintomas precisam ser controlados. Os pacientes tomam medicamentos para suprimir as dores e inflamações. Outros podem ficar com dores crônicas e outros podem até parar de tomar os remédios depois de certo período.

A doença pode ser localizada, na coluna torácica, na coluna cervical (pescoço), na coluna lombar e no crânio, e em volta do cérebro.

De acordo com o Viva Bem do Uol, aracnoidite é uma inflamação de uma membrana muito fina, que envolve todo o sistema nervoso central, chamada de aracnoide. Sua função é isolar o sistema nervoso do sangue e de outras partes do corpo, e preservá-lo.

