Sargento morre em acidente em ribanceira ao retornar de missão

O sargento do Exército Brasileiro Guilherme Machado Brum, morreu na sexta-feira (15), ao retornar de uma missão institucional quando o caminhão em que estava capotou na BR-364, próximo a Porto Velho, Rondônia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pneu dianteiro do veículo estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle e caísse em uma ribanceira.

O sargento, que estava no banco do passageiro, foi arremessado para fora do veículo e morreu no local. O motorista, um soldado, foi socorrido com ferimentos e encaminhado para um hospital da região.

O 4º Batalhão de Infantaria de Selva, ao qual o sargento era vinculado, lamentou a morte do militar e informou que ele participava de um exercício de adestramento em Campo Novo de Rondônia.