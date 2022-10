TV Cultura nega pressão de Bolsonaro e confirma Vera Magalhães em debate

Ela questionou se a queda na imunização no país tem relação com as mentiras sobre a vacina contra covid-19. Bolsonaro, que tinha um minuto para responder, usou seu tempo para atacar a jornalista.

Vera Magalhães foi atacada por Bolsonaro após questionar o presidente sobre a cobertura vacinal no Brasil no primeiro debate entre os candidatos à presidência, em agosto.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A TV Cultura negou os boatos de que estaria sendo pressionada pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB), a mando de Jair Bolsonaro (PL), a retirar a jornalista Vera Magalhães do debate do próximo domingo (16).

