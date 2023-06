PT pede ao Ministério das Comunicações para ter seus próprios canais de TV e rádio

O PT tem já uma estrutura expressiva de comunicação baseada em meios digitais, que cresceu nos últimos anos, além de ter direito a propaganda na TV, de acordo com a lei. O partido diz, no entanto, que esses meios são insuficientes.

"Um canal de comunicação próprio do Partido dos Trabalhadores possibilitaria o cumprimento de um dever constitucional, legal e estatutário, oportunizando uma participação política para além do simples ato de votar, adotando-se uma verdadeira pedagogia de participação político-partidária", justifica no pedido.

No pedido, assinado pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann, e pelo secretário de Comunicação, Jilmar Tatto, a legenda solicita que lhe sejam alocadas concessões que estejam vagas, ou seja, já existentes, mas não utilizadas atualmente.

