Presidente da CPI afirma que oitiva de dono de empresa investigada será na semana que vem

A Precisa é a representante no Brasil do laboratório indiano Bharat Biotec, que desenvolveu a Covaxin. A CPI suspeita de favorecimento do governo federal para a Precisa no contrato referente à vacina.

Aziz afirmou que os advogados do dono da Precisa Medicamentos enviaram ofício e documentação para comprovar que ele está em quarentena, por causa de uma viagem à Índia. Ele retornou no dia 15.

