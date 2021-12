Prefeito e ex-vereador da oposição lutam em evento com plateia no Amazonas

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O prefeito de Borba, no Amazonas, Simão Peixoto (PP), enfrentou no tatame o ex-vereador Erineu Alves Da Silva, conhecido como Mirico, na madrugada de domingo (12).

Segundo os realizadores, o objetivo do evento era arrecadar alimentos para distribuir para famílias carentes no município. A luta de MMA ocorreu depois de Mirico ter criticado a gestão do mandatário da cidade, em setembro.

Depois das críticas, o ex-vereador chamou Peixoto para "a porrada", desafiando o opositor para uma sessão de luta.

Logo no início do embate de três rounds, Mirico desferiu sequência de chutes contra o prefeito. Apesar da ofensiva, Peixoto se levantou e continuou a luta. No fim, o prefeito foi declarado vencedor.

Após o combate, Peixoto disse que aceitou o "desafio" de seu principal opositor para incentivar o esporte no município.