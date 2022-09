No RJ, Freixo sobe 5 pontos, e cai distância para Castro, que tem 37%, mostra Ipec

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A quarta rodada de pesquisas Ipec de intenção de voto para o governo do Rio de Janeiro mostra que o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) cresceu 5 pontos percentuais, reduzindo assim também para 5 pontos a distância entre ele e o governador Cláudio Castro (PL), que ficou estável e lidera a corrida.

De acordo com o levantamento, Castro manteve os 37% que alcançou na última pesquisa, em 6 de setembro, enquanto Freixo subiu de 22% para 27% nas intenções de voto —acima da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Rodrigo Neves (PDT) oscilou negativamente 1 ponto percentual, e agora marca 6%.

Esses números se referem à pesquisa estimulada, quando o entrevistado é apresentado a uma lista de candidatos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Castro vê sua vantagem cair depois de uma série de fatos negativos durante sua campanha. Ele sofreu desgaste por conta do escândalo dos cargos secretos da Fundação Ceperj, revelado pelo UOL, e viu dois aliados próximos serem atingidos por operações policiais neste mês: seu secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski (PL), foi preso por suspeita de envolvimento com o jogo do bicho dois dias depois de posar para fotos com Castro e o presidente Jair Bolsonaro (PL) durante os atos de 7 de setembro em Copacabana. Já seu então candidato a vice, Washington Reis (MDB) foi alvo de buscas da Polícia Federal por suspeitas de corrupção na saúde durante sua gestão como prefeito de Duque de Caxias.

Reis teve o registro de candidatura negado pelo TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro), obrigando o governador a escolher Thiago Pampolha (União Brasil) como novo vice.

Com o resultado, a possibilidade de uma vitória de Castro no primeiro turno foi reduzida. O governador, que tenta a reeleição, manteve os 37%, enquanto os demais candidatos agora somam 43% —na última pesquisa os adversários tinham 40%, empatando com Castro no limite da margem de erro.

A pesquisa, contratada pela Globo, ouviu 1.504 pessoas entre os dias 17 e 19 de setembro em 39 cidades fluminenses. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro sob o protocolo Nº RJ-04682/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-05082/2022.

O Ipec foi fundado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope, instituto que encerrou as atividades após término do acordo de licenciamento da marca. Desde então, o Ipec segue a proposta de fazer as pesquisas nas casas dos eleitores, observando a distribuição dos votantes com base nos dados do último Censo, de 2010, da Pnad Contínua 2020 e os dados do TSE deste ano.

PRIMEIRO TURNO

Cláudio Castro (PL) - 37% (0)

Marcelo Freixo (PSB) - 27% (+5)

Rodrigo Neves (PDT) - 6% (-1)

Cyro Garcia (PSTU) - 3% (-1)

Paulo Ganime (Novo) - 2% (0)

Juliete (UP) - 2% (0)

Wilson Witzel (PMB) - 2% (0)

Eduardo Serra (PCB) - 1% (0)

Brancos/nulos - 11% (-2)

Não sabem/ não responderam - 9% (-1)

SEGUNDO TURNO

Cláudio Castro (PL) - 45% (+2)

Marcelo Freixo (PSB) - 35% (+4)