Mesmo cassado, Gabriel Monteiro ajuda eleger pai e irmã como deputados

Gabriel Monteiro foi cassado na Câmara Municipal em 18 de agosto, quando já era candidato a deputado federal. Depois de a TV Globo revelar um áudio no qual Monteiro dizia "gostar de novinha", ele teve o apoio de apenas de apenas dois colegas no plenário —48 vereadores votaram favoravelmente à cassação.

Gisele Monteiro (PL), irmã de Gabriel, foi escolhida por mais de 94.500 eleitores, tornando-se a 10ª candidata mais votada para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Já Roberto Monteiro (PL), pai do youtuber, teve 93.587 votos, sendo o 19º mais votado do RJ para a Câmara dos Deputados.

