Mara Gabrilli diz que nota de FHC defendeu temas da candidatura Tebet

O presidente do MDB, Baleia Rossi, diz não ter visto como um apoio a Lula, porque Fernando Henrique sequer menciona o nome de algum candidato. "Estamos muito animados. Nossas pesquisas mostram um crescimento na reta final que mostra que estamos no caminho certo", sustenta.

Na prática, emedebistas dizem não poder reclamar do apoio do PSDB, que contribuiu com R$ 6,5 milhões para a candidatura e tem lideranças engajadas na campanha.

Na campanha de Tebet, o esforço tem sido para minimizar o impacto da declaração de apoio, lida pelo PT como uma manifestação de voto velada no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para integrantes do MDB, FHC já havia posado para uma foto ao lado de Lula e esse apoio já estava precificado, inclusive pelo eleitor.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A candidata a vice-presidente Mara Gabrilli (PSDB) disse à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, estar "lisonjeada" com a nota divulgada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) sobre as eleições nesta quinta-feira (22).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.