Zema cai, e diferença para Kalil recua de 28 para 20 pontos em Minas, mostra Datafolha

Os resultados indicam também que o eleitor está montando uma "chapa própria" para a eleição, desvinculando a disputa estadual da nacional. Zema, que é crítico do PT e se projetou na política na onda bolsonarista de 2018, também tem apoio entre eleitores de Lula. Nesse segmento do eleitorado mineiro, 30% afirmam que votarão no atual governador, ante 47% de Kalil.

Apesar da rodada favorável, Kalil, ex-prefeito de Belo Horizonte e apoiado pelo ex-presidente Lula (PT), segue com dificuldade para reduzir sua taxa de rejeição. Ele sempre tem aparecido à frente nesse item da pesquisa: agora, 31% do eleitorado não votaria nele de jeito nenhum, contra 22% de Zema.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dez dias do primeiro turno, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), segue na liderança na disputa no estado, mas sua vantagem sobre Alexandre Kalil (PSD) recuou em relação à semana passada.

