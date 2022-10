Lula usa boné com sigla 'CPX' no Rio e vira alvo de fake news e bolsonaristas

Outros perfis, como os da deputada Carla Zambelli (PL-SP) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também compartilharam imagens com o mesmo teor.

Para Rene Silva, fundador do Voz das Comunidades, jornal comunitário das favelas do Rio, o ataque é "criminoso".

"CPX" é abreviação para "complexo", como são chamados os conjuntos de favelas cariocas. A simplificação é usada pelos moradores dos locais, pela polícia e pelo governo —a sigla também aparece na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2023 do estado do Rio.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou um boné com a sigla "CPX", na quarta (12), em caminhada de campanha no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro.

