Lula registra nascimento de emas e alfineta Bolsonaro com cloroquina

O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) divulgou, nesta sexta-feira (6), imagem de uma ema com filhotes recém-nascidos no Palácio do Alvorada. Em tom de ironia, ele citou episódio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que chegou a oferecer cloroquina para um dos pássaros.

“Olhem as eminhas que nasceram aqui no Alvorada. Elas vão crescer livres e sem o risco de serem ameaçadas com cloroquina”, disse Lula nas redes sociais.

O episódio citado por Lula ocorreu em julho de 2020, enquanto o ex-presidente caminhava nos arredores do Alvorada, Bolsonaro chegou a ser gravado oferecendo uma caixa de hidroxicloroquina para uma das emas que vivia no local e saiu correndo.

Bolsonaro era um defensor do medicamento no combate da Covid-19, apesar de não ter comprovação científica de sua eficácia contra a doença.

Lula está em repouso no Palácio do Alvorado enquanto se recupera das cirurgias no quadril e pálpebras.