Lira confirma votação de MP da Esplanada e não descarta mudanças nem derrota do governo

"Reafirmo que vamos defender o relatório do jeito que está", afirmou Padilha em evento com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, em Brasília. "Não digo que é o relatório ideal para o governo, mas foi uma construção com a Câmara e o Senado", completou.

Segundo Lira, a MP será votada após a apreciação do projeto de lei do marco temporal.

O texto previsto para ser votado no plenário da Câmara esvazia os ministérios de Marina Silva (Meio Ambiente) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas), além da pasta do Desenvolvimento Agrário, comandada por Paulo Teixeira.

