Lava Jato do Rio teme que anulações de casos de Bretas impacte operação contra doleiros

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Investigadores da Lava Jato do Rio de Janeiro afirmam temer que a decisão que considerou o juiz Marcelo Bretas incompetente para atuar na operação Fratura Exposta e anulou uma condenação de Sérgio Cabral impacte na Câmbio, Desligo, que tem grandes doleiros alvos. A investigação contabiliza mais de uma dezena de acordos de colaborações premiadas assinados, mas que ainda não resultaram em novas operações. O receio é o de que uma anulação inviabilize a linha de apuração classificada como uma das mais importantes já abertas contra doleiros desde o caso Banestado, no final da década de 1990.

