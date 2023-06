Heleno diz que 8/1 não foi tentativa de golpe, o que exigiria líder e planejamento

Outra, na véspera do Natal, quando o bolsonarista George Washington Sousa tentou explodir um caminhão-tanque no Aeroporto Internacional de Brasília. O último, em 8 de janeiro, com a depredação das sedes dos Poderes.

Augusto Heleno presta depoimento nesta quinta após ter cancelado o primeiro convite para esclarecer a atuação do GSI diante dos acampamentos golpistas. O general disse que só conheceu as manifestações por "fotografia" e que elas pareciam "sadias, onde se fazia muitas orações".

"Ele teria condições de acontecer se tivesse sido planejado. Isso é no mundo inteiro, verificamos no mundo inteiro, às vezes acontece essa história. Mas é um processo que não é assim, sair para rua e dar um golpe, ainda mais em um país como o Brasil", disse Heleno após negar que tivesse atuado na articulação dos acampamentos golpistas em frente aos quartéis-generais.

"Um golpe, para ter sucesso, precisa ter líderes, um líder principal, que esteja disposto a assumir esse papel. Não é uma atitude simples, considerando o tamanho do Brasil. Esse termo 'golpe' está sendo usado com extrema vulgaridade, e não é simples avaliar que uma manifestação possa caracterizar um golpe", disse Heleno.

