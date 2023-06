'Era razoável que votasse como votou', diz Lula sobre derrota em MP na Câmara

A operação do governo envolveu uma ligação telefônica de Lula para Lira logo no começo da manhã desta quarta. Na conversa, o deputado apresentou um panorama da insatisfação generalizada na Câmara e Lula fez um apelo para que se vote a MP.

O Palácio do Planalto buscou nesta terça (30) e quarta dar uma resposta rápida às insatisfações do grupo liderado por Lira.

Deputados chegaram a ameaçar deixar a medida perder a validade, o que forçaria a retomada do desenho da Esplanada nos moldes do governo anterior, de Jair Bolsonaro (PL).

A Casa aprovou a matéria após emparedar o mandatário, que teve de ceder, por exemplo, no plano de tentar manter a possibilidade de extinção da Funasa para conseguir maioria no parlamento.

