Ex-número 2 do Ministério da Saúde sugere que municípios podem ter inflado dados de casos de Covid

"Eu não posso afirmar isso, seria leviano de minha parte, mas em um relatório do TCU, em um acórdão do TCU do ano passado, ele colocava que haveria o risco de supernotificação considerando que a lei complementar, que eu falei na abertura da minha fala, que destinava R$ 60 bilhões para estados e municípios, ela previa o repasse e um dos itens previstos nessa lei complementar era justamente a incidência de casos. Então existe sim o risco de ter havido supernotificação, mas eu não posso afirmar isso."

