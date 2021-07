Ex-governador da Paraíba é denunciado por suposto dano de R$ 215 milhões em contratações de funcionários

O MP-PB também se vale da teoria do domínio do fato para concluir que “todos os codificados que atuaram o fizeram sob determinação de Ricardo Coutinho, efetivo ordenador de despesas, sem qualquer possibilidade de intervenção de seus subordinados”.

Segundo os promotores, as contratações serviram como moeda de troca uma vez que eram indicações políticas de aliados do então governador. Coutinho comandou o executivo da Paraíba entre 2011 e 2018.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.