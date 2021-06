Eduardo Suplicy comemora 80 anos em live com Lula

"No dia em que completo exatos 80 anos, terei um encontro muito especial com o presidente Lula", escreveu Suplicy em seu Twitter.

O evento virtual, "Uma conversa com Suplicy & Lula", será a partir das 18h e terá transmissão pelas redes sociais do vereador. Os dois petistas se conhecem desde o final dos anos 1970.

