Candidatos 'fichas sujas' tentam assumir cargos após decisão do STF

Após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes de Marques de reduzir a inelegibilidade de políticos condenados criminalmente, vários candidatos a prefeito e vereador estão recorrendo ao Supremo Tribunal Eleitoral (TSE) para serem diplomados no cargo em janeiro.



A decisão sobre os pedidos cabe do presidente do órgão, Luís Roberto Barroso, responsável pelo exame dos processos considerados urgentes durante o recesso do tribunal.



De acordo com o Estado de S. Paulo, candidatos a prefeito de Pinhalzinho (SP), Pesqueira (PE), Angélica (MS), Bom Jesus de Goiás (GO) e um vereador de Belo Horizonte (MG) recorreram ao TSE para garantir a diplomação.



A decisão de Marques é direcionada a políticos que ainda estão com processo de registro de candidatura pendente de julgamento no TSE e no Supremo.



A indefinição pode levar os presidentes das Câmaras Municipais a assumir os cargos de prefeitos eleitos.