'Boules', 'ladrãozinho de creche', 'tchutchuca do PCC', 'chatabata', 'bananinha'; veja frases do debate

"Um bandidinho virtual, de internet, como esse Pablo Marçal que desvirtuou os debates. Me chamou de fujão. Fujão é ele que teve que dar no pé para os EUA para não cumprir mais tempo de cadeia"

"Me chamou de gagá, desrespeitando pessoas que tem problemas físicos. Eu gagá e gago cheguei a ser um dos maiores apresentadores do Brasil"

"Pablo está todo machão, como ele se apresenta, com exceção de que é contra uma mulher, deve ter uma questão no subconsciente"

"Eu queria ser educado, mas eu sou alguém da extrema riqueza que já foi da pobreza. Eu gosto de baixaria, eu gosto do que vocês estão fazendo aqui, vocês estão mexendo com a pessoa errada."

"Eu não converso com criminoso, por isso não vou falar com você"

Nunes e Marçal também trocaram ofensas. O influenciador chamou por várias vezes o atual prefeito de São Paulo de "bananinha", enquanto o candidato do MDB disse que Marçal era a "tchutchuca do PCC".

Pablo Marçal chamou, por várias vezes ao longo do programa, Guilherme Boulos de "Boules", em alusão ao Hino Nacional com linguagem neutra que foi cantado em um evento de campanha do deputado do PSOL, na semana passada.

