Bolsonaro escolhe novo advogado para comandar defesa no STF

Também integram a lista o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) Alexandre Ramagem, hoje deputado federal, e o ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) Augusto Heleno, esse general da reserva.

Deputados e senadores do PL, partido de Bolsonaro, dizem ainda acreditar que o projeto que propõe a anistia terá andamento neste ano, apesar de o tema ter estacionado no ano passado.

Entre os clientes mais conhecidos dele, estão Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, o empresário Eike Batista, Robson Marinho, ex-deputado e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e Celso Pitta, ex-prefeito de São Paulo.

Vilardi é um advogado criminalista renomado e professor de direito da FGV São Paulo. Ele está habituado a atuar na defesa de alvos de grandes operações da Polícia Federal. Também integra entidades como o IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa) e atua em causas grandes, sendo advogado do Conselho de Administração das Lojas Americanas e da própria empresa.

Bolsonaro foi indiciado em 21 de novembro com outras 36 pessoas pela Polícia Federal na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022. A apuração concluiu que o ex-presidente participou de uma trama para impedir a posse do presidente Lula (PT).

